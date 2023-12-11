Ремонт в Мурманском океанариуме стартует в ближайшие недели

В Мурманском океанариуме в ближайшие недели начнется ремонт, который позволит получить лицензию на продолжение работы. Об этом океанариум сообщает на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Договор с ООО «Акватерикс» подписан и в ближайшие недели–месяц у нас должен начаться ремонт, который устранит все замечания для получения лицензии», — говорится в сообщении.

Как пишет ИА «Би-порт», петербургский подрядчик должен разработать техзадание, проектные решения, обеспечить поставку оборудования и модернизировать вольеры животных.

Мурманский океанариум перестал работать с 1 января 2022 года в связи с федеральным законом о лицензировании данного вида деятельности. Заведение не смогло получить соответствующего разрешения ввиду несоответствия современным требованиям.