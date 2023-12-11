Цена проезда по мостам через реки Кама и Буй изменится с 2024 года

В Удмуртии с 1 января 2024 года изменится предельный размер тарифов для проезда по мостовым переходам через реки Кама и Буй. Соответствующий документ опубликован на сайте главы и правительства республики.

Как сообщает ИА «Сусанин» со ссылкой на главу правительства Ярослава Семенова, максимальный предельный тариф проезда по мосту через Каму рядом с Камбаркой для легковых автомобилей вырастет до 499 рублей, а для грузовых автомобилей — до 2246 рублей.

Предельный тариф для проезда по мосту через Буй по дороге Ижевск – Сарапул – Камбарка – граница Башкирии для легковых автомобилей достигнет 274 рублей, а для грузовых — 1149 рублей.

Стоимость проезда сразу по двум мостам для легковушек составит 748 рублей, а для грузовиков — 3368 рублей. Эти тарифы будут действовать 12 месяцев.

Агентство напоминает, что в этом году стоимость проезда сразу по двум мостам для легковых автомобилей составляла 702 рубля, а для грузовых — 2753 рубля.