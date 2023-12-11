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Новую областную детскую больницу открыли в Оренбурге

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Фото: ОДКБ
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В Оренбурге открылась новая областная детская больница. Прием маленьких пациентов осуществляет консультативно-диагностический центр. Специалисты работают по электронной записи. Направления выдают участковые педиатры, пишет РИА «Оренбуржье».

Ожидается, что 18 декабря в здание переедут терапевтические отделения, а после начнется переезд хирургического отделения. В следующем году в новом здании заработает и детская онкологическая служба, отмечает Урал56.Ру.

28 ноября президент РФ Владимир Путин по видеосвязи принимал участие в церемонии открытия. Также на церемонию приезжал глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

Строительство нового учреждения здравоохранения стартовало в апреле 2020 года. Работы проводились в рамках нацпроекта «Здравоохранение». На дооснащение современным оборудованием направили 1 млрд рублей.

На территории, общая площадь которой 15 га, находятся три больничных пятиэтажных блока А, Б и В. В ближайшее время достроят корпус Г, где разместят пищеблок и аптеку. На территории также оборудуют теплую стоянку для транспорта на шесть боксов и котельную. Предусмотрена и вертолетная площадка.

В больнице будет рентгенодиагностическое оборудование, компьютерный томограф и МРТ, компьютеры.

Ранее, 8 декабря, сообщалось об открытии еще одного фельдшерско-акушерского пункта в Абдулинском городском округе Оренбургской области. Модульный ФАП возвели в селе Артемьевка, расположенном в 12 км от города Абдулино. Он будет обслуживать более 390 местных жителей, в том числе 65 детей. Работы проводились в рамках нацпроекта «Здравоохранение».

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