Хлопок газа произошел в жилом доме в Москве

Хлопок газа произошел в жилом доме на Парковой улице в районе Митино на северо-западе Москвы, сообщил 11 декабря источник «Известий».

По его словам, инцидент случился в квартире на третьем этаже, в результате чего частично нарушен стеклопакет.

По предварительным данным, причиной происшествия стала неисправность кухонной плиты, отметили ТАСС в экстренных службах.

О пострадавших не сообщается.

Ранее, 30 ноября, источник «Известий» сообщил, что при взрыве газовоздушной смеси в жилом доме в Махачкале пострадали три человека, включая ребенка. Инцидент произошел в частной одноэтажной постройке по улице Хизроева. Пострадавших госпитализировали.