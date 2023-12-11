Реконструкцию Печорской больницы завершат в начале 2026 года

В Псковской области в начале 2026 года намерены завершить реконструкцию Печорской районной больницы. Об этом заместитель председателя комитета по здравоохранению Денис Иванов заявил на заседании согласительной комиссии по проекту закона о региональном бюджете на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов.

«По программе была получена поддержка из федерального бюджета, чтобы полностью завершить работы. Строительно-монтажные запланированы до 2025-го, затем оснащение, лицензирование и ввод в 2026 году», — цитирует Иванова Псковская лента новостей.

Подрядчик уже зашел на объект. Как уточняет Псковское агентство информации, сейчас ведутся демонтажные работы. Полностью завершить реконструкцию и сдать объект планируется в I квартале 2026 года.

1 июня сообщалось, что в Псковской областной клинической больнице завершили ремонт отделения сосудистой хирургии. Проект включал обновление окон, полов, потолков, освещения, замену инженерных коммуникаций и другие виды работ.