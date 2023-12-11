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Погиб еще один выступавший за ВСУ актер из «Возвращения Мухтара»

Погиб воевавший за ВСУ актер из «Возвращения Мухтара» Андрей Павленко
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Украинский актер Андрей Павленко, выступавший на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ), погиб в зоне спецоперации. Об этом 10 декабря сообщила его супруга Дарья Орехова в Facebook (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской).

«День прощания с Андреем сообщу со временем!» — написала она, не сообщив подробностей гибели 43-летнего актера.

Фильмография Павленко насчитывает более 60 работ, в том числе сериал «Возвращение Мухтара 3».

7 декабря стало известно, что в результате тяжелого ранения скончался примкнувший к рядам ВСУ актер театра и кино Василий Кухарский, который также снимался в сериале «Возвращение Мухтара». Артист вступил в ряды ВСУ в 2022 году, на момент смерти ему было 42 года.

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