Погиб еще один выступавший за ВСУ актер из «Возвращения Мухтара»
Украинский актер Андрей Павленко, выступавший на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ), погиб в зоне спецоперации. Об этом 10 декабря сообщила его супруга Дарья Орехова в Facebook (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской).
«День прощания с Андреем сообщу со временем!» — написала она, не сообщив подробностей гибели 43-летнего актера.
Фильмография Павленко насчитывает более 60 работ, в том числе сериал «Возвращение Мухтара 3».
7 декабря стало известно, что в результате тяжелого ранения скончался примкнувший к рядам ВСУ актер театра и кино Василий Кухарский, который также снимался в сериале «Возвращение Мухтара». Артист вступил в ряды ВСУ в 2022 году, на момент смерти ему было 42 года.