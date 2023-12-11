Ремонт театра юного зрителя в Рязани завершат на год раньше срока

Рязанский государственный областной театр юного зрителя (ТЮЗ) планируют открыть после реконструкции на год раньше срока. Об этом и.о. министра культуры области Елена Васильева сообщила в прямом эфире центра управления регионом в соцсети «ВКонтакте» 8 декабря.

«Полным ходом идет установка современного светового, звукового оборудования. Работы выполнены на 95%», — цитирует Васильеву РИА «7 новостей».

Так, в здании театра уже выполнены кровельные и фасадные работы, смонтирована вентиляция, завершены электротехнические работы, установлены новые окна и двери, почти готова внутренняя отделка.

В прямом эфире и.о. министра также рассказала, что с начала реализации нацпроекта «Культура» в 2019 году в регионе построили и отремонтировали 12 домов культуры, обновили семь музеев и 14 детских школ искусств, создали 23 библиотеки нового поколения. Новое оборудование получили 17 краеведческих музеев, а новые инструменты и пособия — 29 детских школ искусств, отмечает 62INFO.ru.

В 2022 году была досрочно завершена реновация Рязанского театра драмы. До конца 2023-го планируется завершить работы еще на четырех объектах культуры.

В октябре 2022 года сообщалось, что в Рязани во время реконструкции театра юного зрителя обнаружили исторические артефакты.