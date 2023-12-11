Корреспондент «Известий» показал работу артиллеристов ВС РФ в зоне СВО
Корреспондент «Известий» Денис Кулага 11 декабря показал кадры работы артиллеристов Вооруженных сил (ВС) РФ в зоне спецоперации.
Артиллерийский расчет ожидает команды в укрытии. Когда поступает приказ, подразделение осуществляет выстрел и меняет позицию до ответного удара противника.
«Когда поступит задача, надо привести всё к бою и отработать намеченным количеством снарядов», — рассказал один из военнослужащих.
Ранее в этот день бывший офицер спецназа, полковник в отставке Анатолий Матвийчук рассказал «Известиям» о стократном превосходстве российского вооружения над украинским. В частности, он указал на пятнадцатикратное превосходство ВС РФ в передовой артиллерии над Вооруженными силами Украины (ВСУ). Он добавил, что сегодня Украина держится на тех запасах, которые им создали страны — члены НАТО.
Накануне корреспондент «Известий» Эмиль Тимашев показал работу «блуждающего» миномета и беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) ВС РФ. Военнослужащий с позывным Волкодав отметил, что смена позиций необходима из-за особенностей поведения противника, который делает то же самое. В свою очередь, оператор беспилотника рассказал, что работа ведется и днем и ночью, тем самым обеспечивается гуманитарная помощь и решаются поставленные Минобороны РФ задачи. По его словам, российские военные знают места проживания и наблюдательные пункты боевиков ВСУ.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.
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