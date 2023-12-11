Дорогу между Нижней Елюзанью и Сурском отремонтируют в Пензенской области

В Городищенском районе Пензенской области в 2024 году планируют отремонтировать участок дороги Нижняя Елюзань – Верхняя Елюзань – Сурск. Об этом сообщает ИА «Пенза-Пресс» со ссылкой на региональное министерство строительства и дорожного хозяйства.

Протяженность ремонтируемого отрезка составляет 5,5 км, он расположен между Верхней Елюзанью и Трескино. Сама дорога связывает села Нижняя Елюзань, Средняя Елюзань, Верхняя Елюзань, Трескино и город Сурск, в которых проживает более 21 тыс человек.

«Сотрудники подрядной организации устроят основание участка автомобильной дороги методом холодной регенерации, а также проведут укладку асфальтобетонного покрытия и отсыпят обочины», — говорится в сообщении.

Работы планируется начать в мае 2024 года и завершить в сентябре того же года. Участок включили в план ремонта в связи с многочисленными трещинами и выбоинами на дорожном покрытии.