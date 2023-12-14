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15 декабря — День памяти пророка Аввакума: история и традиции праздника

Православная церковь чтит память пророка Аввакума 15 декабря
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Православная церковь 15 декабря вспоминает пророка Аввакума — одного из 12 ветхозаветных пророков. В 2023 году эта дата приходится на пятницу. Что известно о жизни святого, какие традиции и обычаи связаны с праздником, рассказывают «Известия».

День памяти пророка Аввакума – 2023: история праздника

Аввакум считается восьмым из 12 малых пророков. О жизни святого дошли лишь отдельные сведения. Известно, что он жил в VII веке до Рождества Христова, в эпоху войны с вавилонянами в Аравийской пустыне. Местом его проповеди, согласно библейским сказаниям, стали Иудея и Иерусалим. Долгое время пророк прожил в Аравии и вернулся домой незадолго до возвращения евреев из плена.

За свою жизнь он написал книгу пророчеств, которая состоит из трех частей. Аввакум предсказал такие события, как разрушение Иерусалимского храма, Вавилонское пленение и последующее возвращение евреев из плена в родные земли.

С его именем также связана история о чуде. Однажды Аввакуму повстречался ангел и перенес его в Вавилон, где в одной из тюрем находился пророк Даниил. Оставленному без еды Даниилу грозила голодная смерть. Аввакум принес ему еду и тем самым спас от гибели.

Аввакум умер в старости и был с почестями погребен на родине. Мощи святого пророка были обретены в V веке в царствование византийского императора Флавия Феодосия II. На Руси святого стали почитать с принятием христианства.

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День памяти пророка Аввакума – 2023: традиции

В праздник верующие ходят в церковь. Пророка просят об избавлении от бедствий, защите и покровительстве. В этот день женщины, как правило, занимаются домашней работой и проводят время за шитьем или рукоделием.

На Руси на пророка Аввакума было принято проводить обряды от бессонницы. Существовали специальные заговоры, которые нужно было читать поздно вечером. Они касались и маленьких детей. Младенцев перед сном обмывали с особыми словами. Это действие повторяли три раза. И только затем облачали ребенка в новую ночную сорочку. Таким образом от избы отгоняли ночниц — нечистую силу, пугающую по ночам детей.

Взрослые на Аввакума не стригли волосы и ногти. Наши предки считали, что так можно укоротить свою жизнь.

День памяти пророка Аввакума – 2023: что можно и нельзя делать

В праздник, как и в другие церковные даты, существует ряд запретов, которых стоит придерживаться верующим. Так, нельзя ругаться, злословить, сплетничать и много разговаривать. Не стоит рассказывать о своих планах или делиться секретами. Это чревато личными проблемами.

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В целом же 15 декабря считается обычным днем. Женщины могут выполнять домашнюю работу, заниматься шитьем или рукоделием. Единственное отличие от других будней — в этот день не проходят веселья.

Не рекомендуется также устраивать застолья. День памяти пророка Аввакума приходится на Рождественский пост. Вплоть до его окончания запрещены молоко, яйца, мясо и любые другие продукты животного происхождения. Исключение составляют рыба в небольшом количестве и выпечка.

День памяти пророка Аввакума – 2023: народные приметы

На Аввакума у славян было принято наблюдать за приметами погоды. Обильный снег, например, выпавший в этот день, сулил богатый урожай летом. Если на окнах появились морозные узоры, то уже по весне на полях и лугах появится пышная зелень.

Если же куры начали рано садиться на насест, это предвещало морозы. А если поутру слышны громкие крики петуха, то скоро наступит оттепель.

Ранее «Известия» рассказали, как чтят память другого христианского святого — Климента Римского.

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