O Globo: Лула отказал Зеленскому во встрече перед визитом последнего в Аргентину

Украинский лидер Владимир Зеленский хотел встретиться с президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой накануне визита в Аргентину, но ему было отказано. Об этом 11 декабря сообщила на своем сайте газета O Globo.

«Владимир Зеленский попросил, чтобы Лула да Силва с ним встретился во время его пересадки в Бразилиа, когда он летел на инаугурацию Хавьера Милея в Аргентину. Лула ему отказал», — уточнили журналисты.

Просьба к бразильскому лидеру поступила 7 декабря, когда он участвовал в саммите Меркосур.

Зеленский прилетал в Бразилиа для дозаправки своего самолета, поэтому обстоятельства самой потенциальной встречи власти Бразилии сочли необычными. Самолет президента Украины приземлился в Бразилии в субботу в 20:15 и продолжил путь через два часа.

В конце сентября сообщалось, что да Силва заявил украинскому коллеге, что конфликт на Украине не имеет военного решения. По словам источников в дипломатических кругах, бразильский лидер называл идеальным путем прекращение конфликта и проведение мирных переговоров.

Ранее, 11 сентября, Лула да Силва заявил, что конфликт на Украине утомляет человечество. По его словам, ранее лидеры стран «большой двадцатки» подписали декларацию по итогам саммита, в которой подчеркивается желание найти скорейшее решение украинского кризиса дипломатическим путем.