Сбой произошел в движении поездов на МЦД-3 в Москве
В Москве на МЦД-3 произошел технический сбой, связанный с остановкой одного из составов. Об этом в понедельник, 11 декабря, сообщили в пресс-службе Московской железной дороги.
«Сегодня в 18:50 на перегоне Москва-Казанская – Перово Казанского направления МЖД по техническим причинам совершил вынужденную остановку электропоезд №7454. В связи с этим в пути задерживаются поезда МЦД-3 в сторону Ипподрома», — говорится в Telegram-канале столичных железных дорог.
В настоящий момент принимаются все необходимые меры для восстановления графика движения поездов.
Ранее, 29 ноября, сообщалось о следовании поездов с опозданием на Казанском направлении МЖД и МЦД-3 в сторону Москвы из-за травмирования человека на станции Люберцы-1. По информации СМИ, к этому привело нарушение пострадавшим правил нахождения на железнодорожной инфраструктуре. Ему потребовалась медицинская помощь.