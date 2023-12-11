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Костомаров впервые после ампутации провел тренировку на коньках

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Фигурист, Олимпийский чемпион 2006 года, двукратный чемпион мира, трехкратный чемпион Европы Роман Костомаров встал на коньки и вышел на лед впервые после проведенной ему ампутации. Спортсмен сообщил об этом 11 декабря своим подписчикам в Telegram-канале.

Также он опубликовал короткое видео проезда по льду. Ролик снимала его дочь, несмотря на ее призывы, спортсмен набрал скорость. После попытки остановиться Костомаров упал, но поднялся.

Спортсмен подчеркнул, что во время госпитализации обещал, что встанет на лед.

«Я вышел на лед! Делюсь с вами небольшим отрывком с тренировки. Мои первые шаги на льду в детстве видели только родители», — подписал фигурист видеокадры.

Также спортсмен рассказал о съемках фильма с его участием, премьера картины назначена на 8 марта будущего года.

Первую тренировку Костомарова прокомментировала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова. Она рассказала, что гордится фигуристом.

Ранее, 24 ноября, фигурист сообщил, что готовится к тому, чтобы вернуться на лед. Он рассказал, что в фигурном катании очень важен голеностоп и сейчас он работает над новой техникой, где баланс удерживается за счет наклона бедра.

«Я горжусь знакомством с таким сильным и мужественным человеком»
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10 января 46-летний фигурист был госпитализирован с левосторонней пневмонией, которая перешла в двустороннюю. В начале февраля на фоне развившейся гангрены медикам пришлось ампутировать ему стопы и кисти рук. Позднее Костомарову установили протезы на ноги. Во время болезни спортсмен столкнулся с сепсисом и гематомой головного мозга. Он перенес два инсульта.

Костомарова выписали из больницы 6 июля.

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