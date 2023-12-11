Суд приговорил красноярского экс-депутата Быкова к 12 годам по делу об убийстве

Кировский районный суд Красноярска 11 декабря признал бизнесмена и бывшего депутата Анатолия Быкова виновным в убийстве криминального авторитета Владимира Филиппова, приговор вынесла коллегия из трех судей.

Суд приговорил подсудимого к 12 годам колонии строгого режима, сообщили в пресс-службе следственного управления СК по Красноярскому краю и Республике Хакасии. Прокурор просил приговорить фигуранта к 13 годам колонии.

Уголовное дело в отношении Быкова стало третьим. С учетом первых двух Быков проведет в колонии 20 лет.

Также суд частично удовлетворил иск дочери Филиппова, снизив размер запрошенной ею компенсации со 100 млн до 7 млн рублей.

Суд счел доказанным, что в период с 1 января по 18 июня 1998 года бизнесмен дал поручение лидеру подчиненной организованной преступной группы убить своего потенциального конкурента в криминальной среде Филиппова. Быков действовал, чтобы усилить в регионе свое влияние.

Бизнесмена задержали 7 мая 2020 года, в его домах прошли обыски. Позже следствие предъявило ему обвинение в организации убийства еще двух красноярцев в 1994 году — Кирилла Войтенко и Александра Наумова.