Путин разрешил поднять флаги на АПЛ «Красноярск» и АПК «Александр III»

Президент России Владимир Путин в понедельник, 11 декабря, во время визита в Архангельскую область поучаствовал в церемонии поднятия флагов на атомных подводных лодках (АПЛ) «Красноярск» и «Император Александр III», он разрешил поднять флаги над атомными субмаринами. Это ознаменовало прием подводных судов в состав Военно-морского флота (ВМФ) страны.

«Работа по повышению морской мощи России, безусловно, будет продолжена», — заверил он.

По словам Путина, в рамках госпрограммы вооружения в ближайшие годы только со стапелей судостроительного комплекса «Севмаш» спустят на воду и передадут ВМФ РФ еще три стратегических ракетоносца класса «Борей-А».

«Одновременно строятся пять подводных лодок класса «Ясень-М», в том числе на завершающем этапе находится атомный крейсер «Архангельск». Мы обязательно реализуем все наши планы по строительству подводных и надводных кораблей», — уточнил президент.

Путин прибыл в Архангельскую область утром в понедельник. Визит стал для него первой региональной поездкой после объявления о его участии в президентских выборах 2024 года.

В сентябре в ходе совещания министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что до конца 2023 года ВМФ РФ получит 12 надводных и подводных кораблей, в том числе ракетную подводную лодку стратегического назначения «Император Александр III», атомный подводный крейсер «Красноярск», а также фрегат «Адмирал Головко».