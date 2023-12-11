Кириллов: МО получило подтверждения экспериментов США на Украине во время СВО

Документы, обнаруженные российскими военными в украинских лабораториях, свидетельствуют об опасном характере биологической деятельности минобороны США на Украине, 11 декабря заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов на брифинге по вопросам военно-биологической деятельности Соединенных Штатов.

«В результате специальной военной операции российские специалисты получили доступ к ряду украинских биообъектов, в частности к лабораториям в городах Рубежное, Северодонецк, Херсон и их служебной документации», — сказал он

Анализ документов подтвердил опасный характер экспериментов Пентагона по оценке восприимчивости населения Украины к зоонозным инфекциям. Также Кириллов добавил, что подтверждены и факты испытаний фармакологических препаратов на местном населении. Кроме того, в США вывозили биообразцы «для их возможного использования в наступательных биологических программах».

Российские эксперты проверили четыре объекта на территориях Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). В одном из тайников ветлаборатории населенного пункта Мангуш нашли коллекцию эталонных штаммов микроорганизмов, поставленную из Американской типовой коллекции. Она была нужна для изучения экономически значимых заболеваний животных, пояснил генерал-лейтенант.

Документы, которые оказались в распоряжении армии России, подтверждают изучение путей миграции птиц сотрудниками биосферного заповедника «Аскания-Нова» в Херсонской области.

«Установлены факты сбора и паспортизации штаммов вируса птичьего гриппа, летальность которых при передаче человеку может достигать 40%», — подчеркнул Кириллов.

Кроме того, он допустил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) из-за провала контрнаступления могут применить химическое и биологическое оружие. По его словам, офис украинского президента координирует действия спецслужб страны для организации антироссийской провокации с использованием отравляющих веществ.

Ранее, 28 ноября, Кириллов сообщил, что на тот момент жертвами применения компонентов химического оружия со стороны ВСУ стали как минимум 15 человек.

Также в конце ноября зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев подчеркнул, что спецслужбы России должны принять меры для борьбы с биологическими угрозами США.