Реклама
Прямой эфир

Около 30 млн рублей направят на содержание агрессивных собак в Татарстане

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Татарстане в 2024 году намерены направить около 30 млн рублей на содержание агрессивных собак. Это на 12 млн больше, чем в 2023 году, сообщил на заседании комитета Госсовета республики по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике начальник ГУ ветеринарии кабмина Татарстана Алмаз Хисамутдинов.

«Бюджетом республики на 2024 год объем выделяемых субвенций с учетом содержания агрессивных животных составит 88,3 млн рублей, в том числе 29,8 млн рублей будет направлено на содержание агрессивных собак», — цитирует Хисамутдинова ИА «Татар-информ».

В текущем году на содержание и отлов бездомных животных направили 75,4 млн рублей, из них на содержание агрессивных собак — 17,8 млн. Всего удалось отловить более 10 тыс. животных без владельцев.

На сегодняшний день на территории Татарстана работают 19 приютов для животных, из них 17 частных и два муниципальных. Совместно они могут принять 3 тыс. животных. Сейчас идет проектирование еще одного межмуниципального приюта, который планируется возвести в Набережных Челнах.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023