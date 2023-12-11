Около 30 млн рублей направят на содержание агрессивных собак в Татарстане

В Татарстане в 2024 году намерены направить около 30 млн рублей на содержание агрессивных собак. Это на 12 млн больше, чем в 2023 году, сообщил на заседании комитета Госсовета республики по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике начальник ГУ ветеринарии кабмина Татарстана Алмаз Хисамутдинов.

«Бюджетом республики на 2024 год объем выделяемых субвенций с учетом содержания агрессивных животных составит 88,3 млн рублей, в том числе 29,8 млн рублей будет направлено на содержание агрессивных собак», — цитирует Хисамутдинова ИА «Татар-информ».

В текущем году на содержание и отлов бездомных животных направили 75,4 млн рублей, из них на содержание агрессивных собак — 17,8 млн. Всего удалось отловить более 10 тыс. животных без владельцев.

На сегодняшний день на территории Татарстана работают 19 приютов для животных, из них 17 частных и два муниципальных. Совместно они могут принять 3 тыс. животных. Сейчас идет проектирование еще одного межмуниципального приюта, который планируется возвести в Набережных Челнах.