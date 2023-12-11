Двое рабочих упали после обрыва тросов строительной люльки на севере Москвы

Двое рабочих пострадали в результате падения после обрыва тросов строительной люльки в Хорошевском районе Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры в понедельник, 11 декабря.

«На строительном объекте на улице 4-я Магистральная произошел обрыв тросов строительной люльки, в которой находились двое рабочих. Мужчины упали с высоты и с полученными травмами госпитализированы», — рассказали в пресс-службе агентству городских новостей «Москва».

Заместитель савеловского межрайонного прокурора Евгений Архипов координирует на месте происшествия работу правоохранительных органов, сообщает телеканал «360».

Надзорное ведомство взяло на свой контроль установление всех обстоятельств и причин произошедшего, а также ход и результаты процессуальной проверки, сообщается на сайте kp.ru.

Ранее, 8 ноября, рабочий скончался после падения с высоты на улице Вильгельма Пика на северо-востоке Москвы.