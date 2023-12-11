Программа «Больше, чем путешествие» показала молодежи возможности Карелии и Мурманской области

Программа Росмолодежи «Больше, чем путешествие» с 29 ноября по 7 декабря организовала тур по Русскому Северу с посещением Республики Карелия и Мурманской области для молодых активистов страны. Участники путешествия — российская молодежь, получившая сертификат на поездку за победу в одном из всероссийских проектов.

Тур стартовал в Петрозаводске. Туристический поток в этом регионе вырос за последний год более чем вдвое — всё больше туристов хотят посетить столицу республики, музей-заповедник «Кижи», а также уникальные объекты: Долину зайцев, гору Сампо, курорт «Марциальные воды» и водопад Кивач. Все эти локации удалось увидеть и участникам тура, а вместе с этим и обсудить меры по повышению туристической привлекательности объектов среди молодежи.

Путешествие за полярный круг продолжилось посещением Кировска и Мурманска. Мурманская область не просто так была выбрана в качестве финальной локации путешествия. На сегодняшний день этот регион является рекордсменом по объему туристического потока в Арктической зоне — за 2022 год его посетило более 500 тыс. человек. Уже в ближайшие годы власти Мурманской области планируют увеличить это число до 1 млн человек в год. Самыми посещаемыми местами региона сегодня являются горнолыжный курорт «Большой Вудъявр», саамская деревня «Самь Сыйт», полуострова Средний и Рыбачий, центр «Снежная деревня» и село Териберка. Последняя локация стала популярна после выхода фильма «Левиафан», за последний год здесь побывало в полтора раза больше туристов, чем в прошлом.

«Сегодня программа «Больше, чем путешествие» стимулирует молодых людей быть активными и участвовать в жизни своей страны — от креативных, прорывных идей, ценностных взглядов и мировоззрения подрастающего поколения зависит образ нашего государства в будущем. В поездках по России ребята приобщаются к жизни регионов, вносят свои предложения по повышению их туристической привлекательности, общаются с местными жителями, среди которых ученые, предприниматели, сотрудники вузов, корпораций и многие другие. Возможность узнать Россию через деятельные путешествия уже получили свыше 145 тыс. человек из разных уголков страны, и эта цифра увеличивается с каждым днем. За время реализации программы мы заметили тенденцию: многие из тех, кто уже однажды побывал в полезной поездке, планируют отправиться в подобное путешествие снова и снова. Молодежи небезразлично то, какой является и спустя время станет их родина, и для нас это важный показатель того, что программа «Больше, чем путешествие» развивается в верном направлении», — сказал советник руководителя Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) Олег Макаров.

Участники программы «Больше, чем путешествие» приезжают с целью не просто увидеть край земли, но и помочь посещаемой территории, сделать что-то полезное. Например, в одной из поездок на север участники помогали местным жителям устанавливать дорожку из профессионального настила, которая ведет туристов к Северному Ледовитому океану.

Рост туристического потока, безусловно, благотворно влияет на развитие региона, но и создает новые вызовы, с которыми он не сталкивался ранее в таких масштабах. Одним из главных неблагоприятных последствий популярности русского Заполярья стали экологические проблемы на особо охраняемых территориях. От свалок мусора и рыбных отходов, оставленных туристами, не уберегают даже крупные штрафы. Силами местных жителей и неравнодушных туристов на берегу Северного Ледовитого океана ежегодно проводятся субботники, где количество собранных мешков мусора превышает 1000 штук за раз. Экологической акции по очистке территории Териберки от мусора был посвящен один из дней путешествия — участники тура совместно с активистами внесли собственный вклад в поддержку экологии этой территории, а также обсудили идеи для дальнейшего благоустройства и развития природного парка.

Дальнейшее развитие туристической привлекательности региона и минимизация экологических проблем стали частью просветительской программы тура. За пять дней путешествия участники смогли не только посетить Мурманск и его окрестности, но и принять активное участие в судьбе региона: на дискуссионных сессиях и встречах с местными активистами молодые люди предлагали собственные идеи для популяризации нынешних туристических объектов и их защиты от действий недобросовестных туристов. Еще одной важной миссией поездки стала экологическая акция по очистке прибрежной территории Северного Ледовитого океана от мусора.

Культурная программа тура «Сокровищница Русского Севера» включала в себя посещение столицы Заполярья города Мурманска и прилегающих к нему районов: Териберки, Кировска, Абрам-Мыса и саамской деревни. Участникам удалось увидеть не только традиционные туристические локации региона, но и побывать в неизведанных местах — в Полярно-альпийском ботаническом саду, первом и единственном ботаническом саду России, где, несмотря на суровый климат, растут пальмы, кактусы и плодовые деревья. Еще один день тура был посвящен саамской деревне. Участников программы ждал необычный опыт: они смогли не просто познакомиться с местными народностями, но и поиграть в их традиционные игры и пройтись по аллее идолов, которая сохранилась с тех пор, как саамы исповедовали шаманизм.

«Тур в Карелию и Мурманскую область стал для меня желанным подарком за выход в финал в одном из всероссийских конкурсов. До этого в Карелии я был только проездом, а в Мурманской области и вовсе никогда не был. Приехав сюда, я понял, насколько этот регион уникален и как жаль, что посетить его хотя бы раз могут (и хотят) пока что далеко не все жители нашей страны. Я верю, что участие активной молодежи в формировании привлекательного портрета региона поможет увеличить туристический потенциал российского севера, сформировать здесь уникальные туристические маршруты и поддержать устойчивый туризм», — сказал студент из Ульяновска, участник тура «Сокровищница Русского Севера» Вячеслав Иванов.

Программа «Больше, чем путешествие» реализуется Федеральным агентством по делам молодежи в рамках федерального проекта «Повышение доступности туристических продуктов» нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Она входит в линейку проектов президентской платформы «Россия — страна возможностей» и реализуется при поддержке общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых», российского общества «Знание», Минобрнауки, Минкультуры, Минпросвещения, Минэкономразвития России и Россотрудничества.