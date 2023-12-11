В Москве возбудили дело из-за посылки с крысой у дверей квартиры
Правоохранительные органы возбудили уголовное дело из-за посылки с крысой, которую неизвестные ранее оставили у квартиры в жилом доме в Москве. Об этом 11 декабря сообщил источник «Известий».
По его данным, дело возбуждено по ч. 1 ст. 119 УК РФ («Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью»). Других деталей не приводится.
Подозрительную посылку нашли 9 декабря под дверьми квартиры на Шаболовской улице на юге столицы. Жильцы дома обратили внимание на неизвестного человека в костюме Деда Мороза, который оставил пакет. По словам соседей, ранее в этой квартире проживал военный корреспондент.