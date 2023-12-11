Женщина погибла при пожаре в частном жилом доме в Барнауле
В Барнауле (Алтайский край) в результате пожара в частном жилом доме погибла женщина. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС России.
Пожар произошел утром 11 декабря на улице Правый Берег Пруда. Загорелись частный жилой дома и пристройки. На месте происшествия было обнаружено тело погибшей женщины.
Площадь возгорания составила 100 кв. м, уточняет altapress.ru. В тушении были задействованы 42 человека и шесть единиц техники, работало два звена газодымозащитной службы.
Причина и обстоятельства возгорания устанавливаются.
В ночное время 10 декабря пожар случился в таунхаусе в подмосковном Красногорске. Погибли 51-летняя женщина и ее 29-летняя дочь. Площадь возгорания составила 600 кв. м.