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Женщина погибла при пожаре в частном жилом доме в Барнауле

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В Барнауле (Алтайский край) в результате пожара в частном жилом доме погибла женщина. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС России.

Пожар произошел утром 11 декабря на улице Правый Берег Пруда. Загорелись частный жилой дома и пристройки. На месте происшествия было обнаружено тело погибшей женщины.

Площадь возгорания составила 100 кв. м, уточняет altapress.ru. В тушении были задействованы 42 человека и шесть единиц техники, работало два звена газодымозащитной службы.

Причина и обстоятельства возгорания устанавливаются.

В ночное время 10 декабря пожар случился в таунхаусе в подмосковном Красногорске. Погибли 51-летняя женщина и ее 29-летняя дочь. Площадь возгорания составила 600 кв. м.

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