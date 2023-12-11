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Москвичу вместо iPhone продали три куска мыла

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Фото: РИА Новости/Евгения Новоженина
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Житель Москвы вместо iPhone 15 PRO получил три куска мыла. Об этом 11 декабря рассказал «Известиям» источник.

Мужчина собирался сделать жене подарок на Новый год и заказал смартфон за 155 тыс. рублей через маркетплейс. Доставку он оформил с помощью одного из сервисов. Спустя час после доставки москвич обнаружил, что в упаковке вместо гаджета лежало мыло.

Потерпевший обратился в полицию. Проводится проверка.

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Задержаны подозреваемые в продаже старикам «волшебных» таблеток от опасных заболеваний

Ранее, 8 декабря, сотрудники уголовного розыска ОМВД в Москве задержали местного жителя, подозреваемого в мошенничестве при покупке желтохохлого какаду стоимостью 250 тыс. рублей. Он забрал птицу, подделав сообщение о переводе денег.

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