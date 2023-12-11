Москвичу вместо iPhone продали три куска мыла
Житель Москвы вместо iPhone 15 PRO получил три куска мыла. Об этом 11 декабря рассказал «Известиям» источник.
Мужчина собирался сделать жене подарок на Новый год и заказал смартфон за 155 тыс. рублей через маркетплейс. Доставку он оформил с помощью одного из сервисов. Спустя час после доставки москвич обнаружил, что в упаковке вместо гаджета лежало мыло.
Потерпевший обратился в полицию. Проводится проверка.
Ранее, 8 декабря, сотрудники уголовного розыска ОМВД в Москве задержали местного жителя, подозреваемого в мошенничестве при покупке желтохохлого какаду стоимостью 250 тыс. рублей. Он забрал птицу, подделав сообщение о переводе денег.