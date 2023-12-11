Женщина пострадала при наезде авто на пешеходном переходе в Самаре
В Красноглинском районе Самары в результате наезда автомобиля пострадала женщина-пешеход. Об этом сообщает региональное ГУ МВД России.
Авария произошла 10 декабря на Московском шоссе. По данным ГИБДД, 58-летний водитель Skoda Octavia в районе дома № 2а не уступил дорогу 46-летней женщине, которая пересекала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.
В результате наезда женщина получила различные травмы и была госпитализирована, пишет НИА «Самара». Обстоятельства ДТП устанавливаются.
28 ноября водитель отечественной легковушки сбил мужчину в Сызранском районе Самарской области. Пешеход скончался на месте происшествия до приезда скорой помощи.