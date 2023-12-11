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Следователи начали проверку из-за нападений собак около университета в Орле

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В Орле Следственный комитет инициировал проверку по факту нападения бродячих собак. На животных жалуются студенты Орловского государственного университета им. И.С. Тургенева.

Информацию о случаях нападений опубликовала учащаяся вуза в социальных сетях главы региона. Она сообщила, что по территории учебного заведения бегает группа черных собак. От нападений страдают студенты, а также школьники гимназии № 1. Об этом сообщает InfoOrel.ru. Девушка уточнила, что пострадавшим пришлось проходить курс прививок от бешенства.

В рамках проверки следователи намерены установить все факты нападений бродячих животных.

В Бийске (Алтайский край) по факту нападения собак возбуждено уголовное дело. Бродячие животные набросились на женщину и 14-летнего ребенка-инвалида.

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