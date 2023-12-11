В Москве автомобиль упал с четвертого этажа автостоянки
В Москве автомобиль упал с многоуровневой автостоянки, пострадал один человек. Об этом 11 декабря сообщил источник «Известий».
По его информации, инцидент произошел на Пятницком шоссе, 21к1, в московском районе Митино. При падении с четвертого уровня стоянки автомобиль Volkswagen пробил ограждение.
Пострадавший мужчина отказался от вызова бригады скорой помощи. Других деталей не сообщается.
Ранее, 12 октября, в Москве машина Renault Logan на открытой парковке у гипермаркета «Ашан» на 84-м км МКАД вылетела с верхнего яруса. Водителя увезла машина скорой помощи.