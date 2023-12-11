Аналитик спрогнозировал пятое повышение ключевой ставки в этом году

Совет директоров Банка России (Центробанк, ЦБ РФ) на заседании 15 декабря может поднять ключевую ставку до 16% годовых. Такой прогноз привел «Известиям» 11 декабря старший аналитик «РСХБ Управление Активами» Павел Паевский.

«Мы ожидаем, что на очередном заседании Банк России примет решение по ключевой ставке в сторону повышения как минимум на 100 базисных пункта, до 16%, несмотря на то, что последние поступившие данные о динамике недельной инфляции говорят о ее замедлении», — отметил эксперт.

По его словам, с 28 ноября по 4 декабря динамика Индекса потребительских цен (ИПЦ) в России сбавила темп, показав рост на 0,12% неделя к неделе. Цены на авиабилеты в эконом-классе, которые ранее среди прочих являлись одной из основных причин разгона цен в предыдущую неделю, отступили и перешли к снижению — их динамика за неделю составила –1% . При этом некоторые позиции в плодоовощах показывают уверенный рост стоимости, что характерно для текущего сезона, добавил он.

«Актуальное значение ключевой ставки Банка России на 2,1% выше текущей инфляции, рассчитанной с устранением фактора сезонности (12,9% Saar). Однако, этого недостаточно, чтобы вернуть инфляцию к таргету (4%) в краткосрочной перспективе. В этой связи, с учетом поступивших макроэкономических данных — не забываем также про бюджетный импульс, который экономика может получить в декабре этого года, — c высокой вероятностью, нас ждет еще одно повышение ключевой ставки на заседании, которое запланировано на 15 декабря», — заключил Паевский.

Ранее, 9 декабря, сообщалось, что рынок ожидает рост ключевой ставки. Ее повышение на 1 процентный пункт, до 16%, — базовый сценарий для 11 из 16 опрошенных «Известиями» представителей рынка. И только две кредитных организации допустили ее сохранение на уровне 15% — ПСБ и банк «ДОМ.РФ». В ОТП Банке предположили, что если инфляция незначительно превысит прогноз регулятора, роста ставки на 0,5 процентных пункта будет достаточно для завершения цикла ужесточения денежно-кредитной политики. Еще в двух финансовых организациях — «Зенит» и «Абсолют» — допускают увеличение показателя до 17%.

27 октября ключевая ставка была поднята до 15%. До этого, с 15 сентября показатель был на уровне 13% годовых, с 15 августа до середины сентября — 12%, с 21 июля до середины августа — 8,5% годовых. До этого она не менялась с сентября 2022-го.