Россиянину Тордену продлили срок заключения под стражей в Финляндии

Россиянину Воиславу Тордену (Яну Петровскому) продлили срок содержания под стражей в Финляндии. Об этом 11 декабря сообщает SST.

Решение вынесено окружным судом Хельсинки. Агентство отмечает, что власти Финляндии и адвокат россиянина официально не подтверждали эту информацию.

25 августа СМИ сообщали, что полиция в Финляндии задержала гражданина РФ, который является одним из лидеров диверсионно-штурмовой разведывательной группы «Русич». Отмечалось, что финские правоохранители заподозрили 36-летнего мужчину в участии в деятельности террористической группировки.

На следующий день в посольстве России в Финляндии заявили, что Торден был задержан финской пограничной службой в связи с подозрениями в нарушении им норм миграционного законодательства Финляндии. Как рассказали в дипмиссии, задержание было произведено 20 июля при попытке россиянина вылететь в Ниццу из аэропорта Хельсинки-Вантаа.

8 декабря Верховный суд Финляндии постановил, что мужчину нельзя экстрадировать на Украину. Судья посчитал, что там Торден может оказаться в тюрьме, что будет нарушением гуманного обращения, которого требует Европейская конвенция по правам человека. В тот же день пограничная служба Финляндии задержала Тордена сразу после того, как он вышел из тюрьмы города Вантаа.

На следующий день, 9 декабря, портал Yle сообщил о начавшейся доследственной проверки в отношении Тордена. Заместитель финского генпрокурора Юкка Раппе в ближайшие дни решит, будет ли начато в отношении россиянина полноценное расследование. Сделать это хотят на основе материалов, представленных украинской стороной. Эти материалы якобы содержат аргументы в пользу экстрадиции Тордена на Украину.