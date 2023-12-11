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Урожай яблок вырос на 9% и достиг 138 тыс. т в Крыму

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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В Крыму в 2023 году собрали около 138 тыс. т яблок. По сравнению с 2022 годом урожай вырос на 9%.

По словам министра сельского хозяйства республики Андрея Савчука, площадь садов, где проведена уборка урожая яблок, составляет больше 4 тыс. га. Лидерами по сбору фруктов стали Бахчисарайский, Красногвардейский, Нижнегорский и Симферопольский районы, пишет ИА «Крыминформ».

Всего с 2014 по 2022 год в республике при поддержке государства заложили 7,9 тыс. га интенсивных плодовых садов, где выращивают яблони, груши, черешни, персиковые деревья и другие культуры. Принятые меры позволяют увеличивать валовое производство плодово-ягодной продукции. До конца 2023 года планируется высадка больше 900 га садов.

Субсидии на установку противоградной сетки и уход за многолетними насаждениями в этом году составили около 400 млн рублей.

Ранее сообщалось, что в Приморском крае в 2023 году упала урожайность кукурузы. Аграрии собирали 54 ц/га, в то время как в 2022 году урожайность составляла 70 ц/га. Причиной стали бушевавшие в регионе тайфуны и циклоны.

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