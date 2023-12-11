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Медведев заявил о вступлении Запада в военный конфликт с Россией

Медведев: Запад по сути вступил с Россией в военный конфликт
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Фото: ТАСС/Екатерина Штукина
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Многие страны по сути вступили с РФ в военный конфликт, об этом заявил замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на встрече со школьниками и студентами в преддверии Дня Конституции 11 декабря.

«Не мне вам объяснять, в какое время мы живем. Время бурное, драматическое. Наша страна сейчас противостоит большому количеству стран, которые по сути вступили с нами в военный конфликт, как бы там это ни называлось», — заявил Медведев, говоря об отношениях России с Западом.

Однако, по словам политика, сейчас очень благодатное время для получения знаний. Он признался, что с этой точки зрения даже завидует современной молодежи.

«Вы свои первые шаги в получении общественных знаний, в понимании того, как устроена наша страна, как устроен мир, делаете в ситуации, когда информационная палитра светится всеми красками. [Есть] такие точки зрения, сякие точки зрения», — сказал он.

Медведев признался, что во времена его молодости ситуация была другая. Он рассказал, что в советское время было достаточно скучным: «в основном были лозунги и информация общественно-политического свойства».

«Никакого интернета не было. Были газеты и пара каналов телевизионных. Но я вам могу сказать, что, к своему удивлению, я их читал. И, наверное, вы относитесь к той же категории молодых людей, которым интересна политическая жизнь», — отметил Медведев.

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6 декабря посол РФ в США Анатолий Антонов подчеркнул отсутствие влияния санкций против РФ на экономику страны. Он указал, что ограничения мешают лишь американскому бизнесу, но не России. Антонов также отметил, что большое количество фирм и корпораций несут огромные потери ввиду ухода с российского рынка и от российских энергоресурсов, а также других товаров.

Западные страны стремятся расчленить и разграбить Россию силой или через смуту. Об этом 28 ноября заявил президент РФ Владимир Путин в ходе пленарного заседания Всемирного русского народного собора, приуроченного к 30-летию образования организации.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

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