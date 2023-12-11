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На Форуме #МЫВМЕСТЕ презентовали лучшие практики программы «Обучение служением»

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Фото: Международная Премия и Форум #МЫВМЕСТЕ
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На Международном форуме гражданского участия #МЫВМЕСТЕ подвели итоги пилотного этапа программы «Обучение служением», представили лучшие практики и назвали перспективы ее реализации в вузах и школах. К созданному в целях развития программы Консорциуму на Форуме #МЫВМЕСТЕ присоединились 35 партнеров.

С 1 сентября 2023 года по поручению президента России Владимира Путина в образовательных учреждениях России запущена федеральная программа «Обучение служением». Это образовательный подход, который дает возможность учащимся принимать участие в решении социально значимых задач, применяя свои профессиональные навыки.

На Международном форуме гражданского участия #МЫВМЕСТЕ подвели первые итоги реализации программы в стране. В ней приняли участие 63 региона, 130 университетов, 3 колледжа, более 750 социальных партнеров, которые предлагают реальные кейсы для проектной деятельности учащихся.

«Всё больше вузов хотят присоединиться к этой программе. На Форуме представлены уникальные методики, готовые для презентации педагогическому корпусу и руководителям образовательных организаций. «Обучение служением» показывает, как студент может быть полезен для решения социально значимых задач и проблем регионов», — сказала заместитель министра науки и высшего образования РФ Ольга Петрова.

Участникам Форума #МЫВМЕСТЕ представили результаты всероссийского опроса руководителей НКО об отношении к программе «Обучение служением» и их опыте взаимодействия со студентами. Опрос был проведен осенью 2023 года Центром исследований гражданского общества и некоммерческого сектора НИУ ВШЭ.

40% опрошенных руководителей НКО имеют представление о программе «Обучение служением», 68% относятся к идее программы положительно. Около половины респондентов считают, что реализация идеи социального служения в российских вузах приведет к улучшению взаимоотношений НКО с вузами и колледжами (53%), положительно повлияет на численность волонтеров (51%), повысит эффективность деятельности НКО в целом (49%) или результативность отдельных программ (48%), а также позитивно повлияет на репутацию НКО (43%).

Ключевым событием линейки форумных мероприятий, посвящённых «Обучению служением», стало объявление о создании Консорциума по развитию программы. На самом Форуме к нему присоединились 35 партнёров, в том числе «Движение Первых», Президентский фонд культурных инициатив, АНО «Национальные приоритеты», Фонд социальных инвестиций, Центр знаний «Машук», Союз писателей России, фонд «МногоМама», добровольческое движение «Даниловцы» и 27 российских вузов.

Консорциум учрежден Ассоциацией волонтерских центров (АВЦ) совместно с Высшей школой экономики. Он позволит создать систему взаимодействия образовательных учреждений с социально ориентированными НКО, органами власти, социально ответственным бизнесом, а также определять перспективные направления программы. Участники Консорциума создадут единую систему обмена информацией, мониторинга, анализа, а также научных исследований, будут оказывать методическую поддержку участникам программы, содействовать формированию профессионального сообщества организаций, развивающих принципы социальной ответственности и методологию «Обучения служением» в России.

На Форуме были презентованы лучшие практики программы «Обучение служением» по итогам 2023 года. Руководители образовательных организаций, преподаватели, студенты, представители некоммерческого сектора, финалисты Премии #МЫВМЕСТЕ обсудили опыт пилотного этапа и представили первые кейсы. Среди них программы медицинской реабилитации, социального сопровождения и фармацевтического конструирования, социально ориентированные Telegram-каналы и приложения, образовательный акселератор, проектный чемпионат, фестиваль наставнических инициатив, творческие проекты (например, юмористические ролики, популяризирующие семейные ценности). Были определены ключевые проблемы, с которыми столкнулись участники, обсуждались пути их решения, вопросы стратегии и мотивации.

Проректор Высшей школы экономики Дмитрий Земцов отметил, что «Обучение служением» меняет университетское образование, внедряет новые дисциплины, практики, позволяет студенту почувствовать, что он не только учащийся, но и гражданин своей страны.

Также на Форуме #МЫВМЕСТЕ презентовали концепцию интеграции программы «Обучение служением» в школьное образование (совместный проект АВЦ и «Движения Первых» при поддержке Минпросвещения России). Активисты «Движения Первых», преподаватели и финалисты Международной премии #МЫВМЕСТЕ приняли участие в разработке образа будущего программы «Обучение служением. Юношество».

«Обязательная часть программы — созидательная деятельность, полезная обществу. «Обучение служением» является связкой системы «школа – университет – социальный партнер», когда доброе дело становится обязательным элементом образовательной программы. Наша задача — помочь педагогическим коллективам реализовать связку всех элементов проекта», — сказал председатель правления РДДМ «Движение Первых» Григорий Гуров.

Григорий Гуров подтвердил, что присоединиться к программе «Обучение служением» — желание самих школьников и их родителей. Школьное направление программы в ближайшее время должно быть запущено в 10 пилотных регионах.

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