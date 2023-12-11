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На форуме #МЫВМЕСТЕ запустили общероссийскую платформу по наставничеству

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Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
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7 декабря в Москве состоялась экспертная сессия «Подводим вместе итоги Года педагога и наставника», на которой были представлены актуальные тренды наставничества и запущена общероссийская платформа по наставничеству на ДОБРО.РФ. Дискуссия прошла в рамках Международного форума гражданского участия #МЫВМЕСТЕ на площадке Международной выставки-форума «Россия».

Представители некоммерческого сектора, волонтеры, социальные предприниматели обсудили значение института наставничества и перспективы его развития в России. Эксперты отметили особую его роль как инструмента передачи не только опыта и знаний, но и традиционных духовно-нравственных ценностей.

Председатель комитета Государственной думы по молодежной политике, руководитель Ассоциации волонтерских центров и платформы ДОБРО.РФ Артем Метелев подтвердил, что сфера наставничества сейчас переживает новый подъем. Неслучайно 2023 год был объявлен президентом Годом педагога и наставника. В течение всего года по стране проходят форумы наставников, Центр знаний «Машук» налаживает обучение и методическое сопровождение сферы.

«Мы на нашей платформе ДОБРО.РФ тоже видим популярность темы и растущее разнообразие наставнических практик. Сейчас на платформе размещено около 2,5 тыс. таких проектов. С коллегами из ВЦИОМа провели всероссийский опрос общественного мнения и ряд фокус-групп, собрали в Центре знаний «Машук» лучших наставников из разных сфер. Так мы получили важные данные об ожиданиях общества и наставнического сообщества. И видим очевидный запрос у всех аудиторий — и в целом у россиян, и у наставнического сообщества — на появление единой точки входа, единой платформы, которая упростит вход в эту сферу», — рассказал Артем Метелев.

Проведенные исследования и консультации с сообществом подтвердили гипотезу, что наставничество по своей сути и мотивации очень близко к добровольчеству: три четверти участников фокус-групп сказали, что наставничество — это форма проявления добра. По данным компании «Яндекс», по ключевому слову «наставничество» в месяц производится 108 тыс. показов, по слову «наставник» — 355 тыс.

Эксперты и респонденты исследований отмечают особую роль наставничества для молодежи, детей, особенно оставшихся без попечения родителей. Для них наставник может стать значимым взрослым, без которого практически невозможно формирование гармоничной личности. Наставник не только учит, наставник подает пример — и, по сути, воспитывает своим примером.

Генеральный директор АНО «Национальные приоритеты» София Малявина отметила, что в последнее время социальное наставничество стало распространяться на разные категории подростков и молодежи, так как социализация и самоопределение — приоритетная задача для возраста юности. Практики наставничества развивает Общероссийская акция #МЫВМЕСТЕ. В этом году учреждена номинация «Наставничество года» одноименной Премии, которая теперь станет постоянной. Программа «Молоды душой» развивает наставничество с участием людей старшего возраста.

«Наставничество становится институтом, который дает импульс для развития и наставникам, и наставляемым, и обществу в целом: предоставляет наставникам и их подопечным новые социальные лифты, а обществу позволяет сохранить и передать критически важные знания, а также стать обществом с развитой культурой передачи опыта», — прокомментировала София Малявина.

Участники сессии отметили, что развитие института наставничества в целях позитивного взаимодействия поколений, передачи опыта и нравственного воспитания стали важнейшими направлениями работы НКО и государства.

Результатом сессии, которая подвела итоги Года педагога и наставника, стал запуск общероссийской платформы по наставничеству на ДОБРО.РФ. Эксперты ожидают, что таким образом дальнейшему развитию наставничества будет придан тот же импульс, какой в своё время дал Год добровольца волонтерству. Благодаря этому самая крупная платформа добрых дел «ДОБРО.РФ» объединяет сегодня более 5,6 млн человек и более 94 тыс. организаций.

ДОБРО.РФ предлагает современный функционал и собственную экосистему, которая усилит сервис по наставничеству (онлайн-университет, возможность проводить конкурсы и искать меры поддержки, программы лидерских проектов и другие). На платформе можно будет в пару кликов найти наставника и стать наставником.

Новый сервис по наставничеству систематизирует, объединит, сделает доступным опыт и информацию о наставничестве (мероприятия, проекты, организации, курсы, методические материалы и т.д.). Для каждой категории наставников будет свой путь верификации, своя система аналитики и мотивации. В итоге будет сформирован общероссийский каталог верифицированных наставников и организаций, к которым можно обращаться.

В Доме молодежи в дни Форума в формате интерактива можно познакомиться с платформой, узнать о лучших практиках наставничества, стать наставником или найти наставника.

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