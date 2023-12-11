Глава МИД Украины Кулеба заявил, что Киев может сплясать ради вступления в ЕС

Украина готова выполнить любые условия для вступления в Евросоюз (ЕС), в том числе «попрыгать и станцевать». Об этом 11 декабря заявил министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба перед заседанием совета глав МИД стран Евросоюза.

«Мы можем попрыгать, сплясать, если это потребуют сделать дополнительно», — приводит его слова украинское издание «Страна.ua»

Кроме того, глава украинского дипведомства отметил, что в законодательство Украины были внедрены все ключевые рекомендации Венецианской комиссии. По его словам, если Киеву говорят делать что-то и он это делает, то это должно быть отмечено как результат.

Кулеба также выразил уверенность, что Украина войдет в состав объединения. Однако данный процесс либо пройдет мягко, либо будет затруднен какими-то препятствиями, указал он.

Эксперт Финансового университета при Правительстве России Денис Денисов, комментируя «Известиям» слова Кулебы, отметил, что данное заявление в очередной раз показывает уровень людей, находящихся в украинском руководстве, а также уровень их интеллектуальной подготовки. Он добавил, что в самом ЕС «и близко нет» никакого консенсуса относительно членства Киева.

Накануне глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что вступление Украины в ЕС будет осуществлено исключительно после выполнения страной всех представленных ей требований. По ее словам, вопрос о начале переговоров с Киевом по ее возможному вступлению в объединение будет обсуждаться в ходе саммита стран ЕС, который пройдет в Брюсселе 14–15 декабря.

Ранее, 29 ноября, фон дер Ляйен заявила, что страна выполнила почти все требования, установленные Евросоюзом для начала переговоров о вступлении в объединение. Для Украины они заключаются в продолжении борьбы с коррупцией, а также во внедрении реформы для защиты прав нацменьшинств.

9 ноября доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Института экономики и финансов ГУУ Максим Чирков рассказал «Известиям», что вступление Украины в ЕС окажет крайне негативное влияние на экономику самого союза.

В начале октября президент Евросовета Шарль Мишель заявил в интервью немецкому изданию Der Spiegel, что Украина может стать членом ЕС в 2030 году в случае выполнения всех необходимых для этого условий с обеих сторон.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на вступление страны в ЕС в феврале 2022 года. В апреле того же года украинская сторона передала в союз заполненную вторую часть опросника на получение статуса кандидата. 23 июня того же года Мишель сообщил, что на саммите Евросоюза Украине согласовали статус кандидата.