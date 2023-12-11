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Сийярто призвал не начинать переговоры о приеме Украины в ЕС

МИД Венгрии: начинать переговоры о приеме Украины в ЕС было бы безответственно
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Фото: Global Look Press/Christoph Reichwein
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Венгрия считает, что начало переговоров с Украиной о приеме в Евросоюз (ЕС) стало бы сейчас безответственным шагом. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, принимающий участие в совещании с коллегами из стран ЕС в Брюсселе.

«Нынешний план ЕК не продуман и не подготовлен. С европейской точки зрения было бы абсолютно безответственно начинать переговоры о вступлении Украины [в ЕС]. Мы хотели бы четко заявить, что отвергаем такой подход», — сообщил глава МИД в беседе с венгерскими журналистами в перерыве заседания, на котором обсуждаются вопросы оказания помощи Украине и ситуация на Ближнем Востоке.

Сийярто также отметил, что утверждения Еврокомиссии о выполнении Украиной четырех из семи условий для вступления в ЕС «просто не соответствуют действительности». По мнению министра, прежде чем начинать переговоры, необходимо тщательно проанализировать последствия присоединения Украины к сообществу.

«Мы выступаем за проведение стратегических дебатов по вопросу о том, как более тесное сотрудничество ЕС с Украиной может принести пользу всем странам», — сказал Сийярто на пресс-конференции, которая транслировалась на его странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

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В этот же день Сийярто заявил, что страны Евросоюза пытаются принять решения в отношении Украины, которые не подготовлены и по которым нет консенсуса. Министр отметил, что Венгрия не поддастся давлению и будет действовать в своих интересах.

Тогда же глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев готов выполнить любые дополнительные условия для вступления в Евросоюз, в том числе «попрыгать и сплясать». Кулеба выразил уверенность в том, что Украина войдет в состав Евросоюза. По его словам, этот процесс пройдет либо мягко, либо будет затруднен какими-либо препятствиями.

10 декабря политолог Дмитрий Солонников рассказал «Известиям», что вступление Украины в Евросоюз нереалистично из-за высокой стоимости данной меры для бюджетов европейских стран

В начале октября президент Евросовета Шарль Мишель заявил в интервью немецкому изданию Der Spiegel, что Украина может стать членом ЕС в 2030 году в случае выполнения всех необходимых для этого условий с обеих сторон.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на вступление страны в ЕС в феврале 2022 года. В апреле того же года украинская сторона передала в союз заполненную вторую часть опросника на получение статуса кандидата. 23 июня того же года Мишель сообщил, что на саммите Евросоюза Украине согласовали статус кандидата.

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