Реклама
Прямой эфир
Мир
В МИД РФ рассказали о переговорах с представителем ХАМАС
Мир
Сейм Польши вынес вотум недоверия правительству Моравецкого
Общество
Путин назвал освоение Арктики неоспоримым приоритетом
Мир
В Польше прием Путина в ОАЭ назвали подтверждением отсутствия изоляции Москвы
Мир
В США выразили надежду на возврат Украины «на первые полосы» из-за визита Зеленского
Мир
Прокат в США возглавила новая работа Хаяо Миядзаки «Мальчик и птица»
Общество
Путин призвал распространить «Арктическую ипотеку» на участников СВО
Мир
Россиянину Тордену продлили срок заключения под стражей в Финляндии
Политика
В СФ указали на наплевательское отношение Украины к народу ради вступления в ЕС
Мир
В Финляндии допустили открытие границ с РФ при налаживании ситуации
Общество
Гендиректор РФПИ указал на подтвержденную эффективность вакцины «Спутник Лайт»
Мир
Минобороны предупредило о применении ВСУ химоружия из-за провала контрнаступления
Мир
На Украине заявили о договоренности по разблокированию границы с Польшей
Общество
ЦИК подтвердила возможность проведения выборов президента РФ в новых регионах
Мир
В Британии пообещали сохранить санкции против РФ после конфликта на Украине
Сюжет:

В Британии пообещали сохранить санкции против РФ после конфликта на Украине

0
Фото: Global Look Press/Vuk Valcic
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Власти Великобритании сохранят антироссийские санкции после завершения конфликта на Украине. Об этом 11 декабря заявила заместитель министра по делам бизнеса и торговли страны Нусрат Гани.

«Санкции продолжат действовать, когда конфликт завершится. Они не будут отменены в тот же день, как закончится конфликт», — заявила Гани, выступая в аналитическом центре Policy Exchange в Лондоне. Мероприятие транслировалось на YouTube.

В основе этого решения лежит то, что Великобритания «не может допустить «восстановления военных возможностей России» сразу после конфликта, подчеркнула замминистра.

Успешное выздоровление: экономика России восстановилась до уровня 2022 года
Запад признал бесполезность антироссийских санкций

Ранее, 11 декабря, сообщалось, что Великобритания создаст управление по соблюдению торговых санкций (OTSI), чтобы контролировать и пресекать попытки обойти ограничения, введенные против России. Уточняется, что в компетенции ведомства также будет входить пресечение деятельности компаний, доставляющих товары в Россию в рамках параллельного импорта.

До этого, 8 декабря, агентство Reuters признало, что Россия успешно преодолевает западные ограничения. Подчеркивалось, что ее экономика объемом $2,2 трлн пережила давление санкций лучше, чем ожидал Запад, несмотря на попытки изоляции РФ.

7 декабря президент Владимир Путин отметил, что несмотря на изоляционную политику Запада, российские банки работают стабильно и устойчиво.

Западные государства усилили санкционное давление на РФ на фоне проведения спецоперации по защите населения Донбасса. Решение о ее начале было принято Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023