Власти Великобритании сохранят антироссийские санкции после завершения конфликта на Украине. Об этом 11 декабря заявила заместитель министра по делам бизнеса и торговли страны Нусрат Гани.

«Санкции продолжат действовать, когда конфликт завершится. Они не будут отменены в тот же день, как закончится конфликт», — заявила Гани, выступая в аналитическом центре Policy Exchange в Лондоне. Мероприятие транслировалось на YouTube.

В основе этого решения лежит то, что Великобритания «не может допустить «восстановления военных возможностей России» сразу после конфликта, подчеркнула замминистра.

Ранее, 11 декабря, сообщалось, что Великобритания создаст управление по соблюдению торговых санкций (OTSI), чтобы контролировать и пресекать попытки обойти ограничения, введенные против России. Уточняется, что в компетенции ведомства также будет входить пресечение деятельности компаний, доставляющих товары в Россию в рамках параллельного импорта.

До этого, 8 декабря, агентство Reuters признало, что Россия успешно преодолевает западные ограничения. Подчеркивалось, что ее экономика объемом $2,2 трлн пережила давление санкций лучше, чем ожидал Запад, несмотря на попытки изоляции РФ.

7 декабря президент Владимир Путин отметил, что несмотря на изоляционную политику Запада, российские банки работают стабильно и устойчиво.

Западные государства усилили санкционное давление на РФ на фоне проведения спецоперации по защите населения Донбасса. Решение о ее начале было принято Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.