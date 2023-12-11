В Финляндии допустили открытие границ с РФ при налаживании ситуации
Финляндия откроет контрольно-пропускные пункты, если ситуация на границе с Россией нормализуется. Об этом заявила 11 декабря глава МИД страны Элина Валтонен, сообщила газета Aamulehti.
Высокопоставленный дипломат отметила, что сейчас на российско-финляндской границе наблюдается спокойная ситуация. По словам Валтонен, события на границе отслеживаются ежедневно. Спокойная обстановка также отмечена в Лапландии, Кайнуу и Северной Карелии.
Финляндия полностью закрыла свою восточную границу, за исключением железнодорожного сообщения в Вайниккале. Решение действительно до 13 декабря.
28 ноября премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил, что республика с 30 ноября закрывает все сухопутные пункты пересечения границы с Россией для лиц, ищущих убежище. В МВД Финляндии заявили, что впредь прием заявлений о предоставлении убежища будет происходить в аэропортах и морских портах страны.
В свою очередь, замглавы МИД РФ Александр Грушко назвал такое решение нерациональным. Он также заявил, что от решения финских властей пострадают в первую очередь граждане республики.