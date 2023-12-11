Больше 120 человек получили обморожения в Красноярском крае
В Красноярском крае 124 человека получили обморожения с 1 октября. За последнюю неделю количество пострадавших увеличилось в два раза.
По данным ИА KrasnoyarskMedia, госпитализация потребовалась 54 пациентам. Всего пострадали 10 детей, трое из них госпитализированы. Из-за переохлаждения погибли четыре человека.
В основном к медикам обращаются жители Красноярска и северных территорий. Врачи отмечают, что получить обморожение можно даже при слабо отрицательных температурах. При этом в ближайшие сутки температура воздуха упадет до –50 градусов.
Утром 7 декабря двух туристов нашли погибшими в Хакасии. По предварительным данным, они катались на снегоходе и сбились с пути. Из-за сильного мороза они умерли от переохлаждения.