Ледовую переправу открыли через реку Уду в Иркутской области

Новую ледовую переправу открыли в Чунском районе Иркутской области. Они связывает поселки Октябрьский и Пионерский по реке Уде.

По данным МЧС, переправа позволяет сократить расстояние для перевозки грузов и проезда транспорта. Автозимником смогут пользоваться сотрудники экстренных служб. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

На текущий момент грузоподъемность переправы составляет 20 т.

Всего в зимний период в Иркутской области планируют ввести в эксплуатацию 49 ледовых переправ в 21 муниципалитете. У 15 зимников будет статус областных, у 34 — местного значения.

В Якутии 11 декабря открыли движение по ледовой переправе Хатассы — Павловск через реку Лену. На нее могут выезжать транспортные средства массой до 3 т.