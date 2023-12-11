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Новый очаг бешенства выявили в Красноярском крае

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Случай бешенства зарегистрировали в Ачинском районе Красноярского края. В муниципалитете планируют ввести карантин.

По данным Россельхознадзора, больная лиса найдена на территории села Большая Салырь. Факт заражения бешенством подтвержден исследованием патологического материала. Специалисты Ачинского отдела ветеринарии провели обследование эпизоотического очага, пишет ИА KrasnoyarskMedia. Они определили границы угрожаемых зон и составили план мероприятий по ликвидации очага.

На территории населенного пункта проведен подворный обход для выявления заболевших животных. Восприимчивые к бешенству животные были привиты от заболевания.

В начале декабря два случая бешенства зарегистрировали в Тверской области. Заболевшие животные обнаружены в деревне Найденка и в угодьях ООО «Медверь» в 2 км от деревни Сундуки.

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