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Нарышкин заявил, что Запад хочет заменить Зеленского на нового Пилсудского

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Страны Евросоюза намерены заменить президента Украины Владимира Зеленского на «нового Пилсудского» и уже рассматривают несколько кандидатур на эту роль, сообщил 11 декабря директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин.

«По мнению европейцев, каждый из них (кандидатов. — Ред.) в состоянии сыграть роль «украинского Пилсудского (Юзефа, первого лидера Польши после ее выхода из Российской империи. — Ред.)», на десятилетия создав прочный «санитарный кордон» между Россией и Европой», — подчеркнул Нарышкин.

В качестве кандидатов, способных заменить нынешнего главу государства, Брюссель рассматривает главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного, руководителя главного управления разведки минобороны страны Кирилла Буданова, главу офиса президента Андрея Ермака, бывшего советника офиса президента Алексея Арестовича (включен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) и мэра Киева Виталия Кличко, указал он.

По словам главы спецслужбы, в ведомстве располагают достоверными данными о том, что на Западе ведутся такие дискуссии. Более того, с учетом развития ситуации на фронте потребность Запада в замене Зеленского может возникнуть уже скоро, добавил он.

Кроме того, в ЕС рассматривают сценарий прекращения огня между Москвой и Киевом, когда украинская армия окончательно утратит наступательный потенциал.

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Ранее в этот день депутат Госдумы от Республики Крым Михаил Шеремет выразил мнение, что западные государства ищут для Украины нового президента, которым будет удобно управлять. Он отметил, что для них Украина является лишь колонией и площадкой для аномальных политико-экономических экспериментов.

7 декабря итальянское издание L'Antidiplomatico назвало Ермака самым безопасным преемником для Зеленского. По мнению журналистов, в случае своего выдвижения кандидатом Ермак сможет обеспечить для Зеленского безопасность.

Кроме того, 19 ноября политолог Хакан Аксай заявил, что США и Евросоюз предпримут попытки различными способами сместить Зеленского, чтобы вызвать внутриполитический кризис в республике и приблизить победу РФ. Он считает, что без проведения президентских выборов на Украине западным странам удастся спровоцировать госпереворот, в результате которого лидером могут сделать Залужного.

Зеленский был избран на пост главы государства весной 2019 года. На Украине с февраля 2022 года действует режим военного положения. При нем проведение выборов президента запрещено, однако если парламент поддержит соответствующие законодательные изменения, то выборы возможны.

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