Мужчина изрезал посетителя бара в центре Москвы

В центре Москвы мужчина напал с ножом на посетителя бара. Об этом 11 декабря сообщила прокуратура столицы.

По ее данным, конфликт произошел поздно вечером в одном из заведений на улице Пушечная.

«Когда пострадавший находился на улице, 52-летний злоумышленник вышел с ножом в руке и нанес ему несколько ударов по телу. Мужчина был госпитализирован, его здоровью причинен тяжкий вред», — сообщило ведомство в Telegram.

Было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство»). Его расследование передано на контроль Мещанской межрайонной прокуратуре.

С учетом ее позиции суд заключил подозреваемого мужчину под стражу.

Ранее, 29 ноября, сотрудник киоска по продаже шаурмы побежал за молодым человеком с длинным ножом, угрожая расправой. По информации «Известий», покупатель шаурмы оказался недоволен приобретенным продуктом, что послужило причиной ссоры с продавцом.