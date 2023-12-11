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В Египет прибыла очередная гуманитарная помощь из РФ для сектора Газа

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Фото: ТАСС/МЧС России
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Очередная партия гуманитарной помощи для населения сектора Газа прибыла 11 декабря из России в Египет.

«Российские спасатели в Египте передали гуманитарный груз представителям Египетского общества Красного полумесяца. Там его перенаправят жителям Газы», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Ранее в понедельник в МЧС сообщили, что спецборт доставит еще 17,5 т гумпомощи, в том числе продукты питания, лекарства, одежду и одеяла.

5 декабря во Всемирной организации здравоохранении (ВОЗ) заявили, что гуманитарная ситуация в секторе Газа стремительно ухудшается из-за активизировавшихся ударов Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

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4 декабря президент России Владимир Путин заявил, что палестино-израильский конфликт приобрел черты гуманитарной катастрофы.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, который был осуществлен со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от этих условий.

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