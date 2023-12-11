В СФ указали на наплевательское отношение Украины к народу ради вступления в ЕС

Украине плевать на собственный народ, власти думают только о своем обогащении и благах. Таким образом 11 декабря первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал «Известиям» слова главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о готовности «попрыгать и сплясать» ради членства в ЕС.

«Власти Украины, по-моему, только и думают о собственном обогащении и о собственных благах, а о народе они совершенно не думают. Вы можете и прыгать, и плясать, и на руках ходить, как угодно — от этого ситуация с приемом Украины в Евросоюз не изменится. Разоренная страна, абсолютно раздробленная, с поваленной навзничь экономикой, которая ведет боевые действия со своим соседом. Такой член Евросоюза никому не нужен, потому что это головная боль на десятилетие, если не больше», — сказал Джабаров.

Сенатор подчеркнул, что никто из стран ЕС не собирается кормить народ Украины. По его мнению, сейчас Киев вновь «засыплют обещаниями», однако от этого ничего не изменится.

Накануне глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что вступление Украины в ЕС будет осуществлено исключительно после выполнения страной всех представленных ей требований. По ее словам, вопрос о начале переговоров с Украиной по ее возможному вступлению в объединение будет обсуждаться в ходе саммита стран ЕС, который пройдет в Брюсселе 14–15 декабря.

При этом еще в начале октября президент Евросовета Шарль Мишель заявил в интервью немецкому изданию Der Spiegel, что Украина может стать членом ЕС в 2030 году, если выполнит все необходимые для этого требования.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на вступление страны в ЕС в феврале 2022 года. В апреле того же года украинская сторона передала в союз заполненную вторую часть опросника на получение статуса кандидата. В том же году, 23 июня, Мишель сообщил о согласовании статуса кандидата стране.