Исполнитель убийства Старовойтовой Виталий Акишин попросил об УДО

Колпинский районный суд Санкт-Петербурга зарегистрировал ходатайство Виталия Акишина, исполнителя убийства депутата Госдумы Галины Старовойтовой, об условно-досрочном освобождении (УДО) от отбывания наказания. Об этом в понедельник, 11 декабря, сообщает объединенная пресс-служба судов города в Telegram-канале.

Отмечается, что мужчина был приговорен к 23,5 года лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Он попросил заменить оставшуюся часть наказания на принудительные работы.

«Действующих взысканий и замечаний от работодателя и администрации ИУ (исправительного учреждения. — Ред.) Виталий Николаевич не имеет, характеризуется положительно, участвует в благотворительной деятельности, общественной жизни учреждения и мероприятиях места трудоустройства», — говорится в публикации.

Согласно ст. 79 УК РФ, лицо, отбывающее наказание, подлежит УДО, если судом будет признано, что это лицо не нуждается в полном отбывании наказания. В пресс-службе также добавили, что материалы переданы судье, к производству пока что не приняты.

Правозащитник и сопредседатель партии «Демократическая Россия» Старовойтова была убита в ночь на 21 ноября 1998 года в подъезде своего дома в Санкт-Петербурге.

В качестве организатора был осужден Юрий Колчин. Он назвал заказчиком преступления бывшего депутата Госдумы Михаила Глущенко. В 2015 году экс-депутат был приговорен к 17 годам лишения свободы. Кроме того, он заключил досудебное соглашение с прокуратурой, признал себя виновным и дал показания против лидера тамбовской ОПГ Владимира Барсукова, которого в июне 2020 года этапировали из колонии в Кировской области в Санкт-Петербург по делу Старовойтовой.

Также делу получили приговоры на сроки от 11 до 23,5 года заключения три человека, в том числе двое непосредственных исполнителей преступления.

В мае 2020 года экс-депутат подал ходатайство об УДО в Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга. Однако в июне он попросил суд прекратить производство по УДО.