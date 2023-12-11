Нобелевский лауреат по литературе неправильно написал слово «литература»

Лауреат Нобелевской премии по литературе 2023 года — норвежский писатель Юн Фоссе допустил опечатку в слове «литература», написав в нем одно «т» вместо удвоенного, как требует норвежское написание (litteratur). Об этом 11 декабря сообщила газета Verdens gang.

Казус произошел, когда Фоссе подписывал стул в ресторане Нобелевского музея, что является традиций вокруг нобелевских торжеств в Стокгольме. До него на этом же стуле оставила свой автограф лауреат премии 2022 года французская писательница Анни Эрно.

«Сейчас я вижу, что в спешке сделал ошибку. Чистая описка. Конечно же, я знаю, как пишется «литература» по-норвежски, — возможно, немного сбила с толку английская орфография. Но и с этим я вполне смогу жить», — объяснил писатель.

Норвежский драматург Юн Фоссе получил 5 октября Нобелевскую премию по литературе за «его новаторские пьесы и прозу, которые озвучивают невыразимое».

Фоссе — один из самых популярных драматургов в мире, но его всё больше узнают благодаря его прозе. Он написал множество пьес, романов, поэтических сборников, эссе, детских книг, а также занимается переводами.