Жителей Красноярского края предупредили о морозе до -50 градусов

Морозы до –50 градусов ожидаются в Красноярском крае в ближайшие сутки. Об этом сообщает ИА KrasnoyarskMedia со ссылкой на информацию регионального управления МЧС.

Согласно прогнозам, в центральных районах температура опустится до –45…–47 градусов. Похолодание до –50 градусов ожидается на севере и востоке края.

В связи с морозами коммунальные и городские службы Красноярска переведены на режим повышенной готовности. В выходные жители города уже жаловались на перебои с электричеством. Крупных отключений удалось избежать, локальные неполадки были устранены в оперативном режиме. Школы и детские сады работают, однако 11 декабря родители оставили многих детей дома.

В Оренбургской области автобус с 54 пассажирами сломался на трассе В Соль-Илецком городском округе. Температура воздуха опустилась до –30 градусов.