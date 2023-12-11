Бабанин назвал бой с Джонсоном проверкой на прочность

Российский боксер, чемпион России (2015) Максим Бабанин назвал «проверкой на прочность» предстоящий поединок с американским боксером Кевином Джонсоном. Об этом он сказал 11 декабря на пресс-конференции в МИЦ «Известия», приуроченной к турниру «Бойцовский клуб РЕН ТВ. Бабанин VS Джонсон».

Он отметил, что Джонсон опытный боксер и у него очень мало досрочных поражений.

«Поэтому я считаю, что это такая проверка на прочность», — заявил Бабанин.

Также он добавил, что настроен провести все шесть раундов поединка, однако готов и нокаутировать соперника, если появится такая возможность.

«Досрочная победа в ранних раундах, наверное, никого не устроит <...> Ну а удар никто не отменял — появится возможность, конечно, закончу бой досрочно», — подчеркнул российский боксер.

Новость дополняется