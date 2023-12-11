Bloomberg назвало Абу-Даби новым местом притяжения миллиардеров

Эмират Абу-Даби стал новым местом притяжения миллиардеров. Об этом 11 ноября пишет агентство Bloomberg.

Консалтинговая фирма по управлению активами M/HQ определила, что в зоне Абу-Даби зарегистрированы 5 тыс. иностранных компаний, в то время как в 2016 году их было всего 46. Эмират стал активнее привлекать миллиардеров, чем популярные раньше Швейцария, Каймановы и Британские Виргинские острова.

Агентство отмечает, что бизнесменов привлекает в ОАЭ возможность получить долгосрочный вид на жительство или даже паспорт в обмен на крупные инвестиции в регионе.

Ранее, 5 сентября, в Минэкономразвития сообщили «Известиям», что в специальные административные районы (САРы) на островах Русском и Октябрьском за первое полугодие 2023-го переехало 87 компаний — больше, чем за весь предыдущий год. Это связано с тем, что компании с российскими бенефициарами сталкиваются с проблемами при ведении бизнеса в недружественных странах.

15 июня замглавы Минэкономразвития Илья Торосов рассказал, что в связи с давлением недружественных стран продолжается переход отечественных компаний из зарубежной юрисдикции под российскую. Он также сообщил, что расширяется юридический инструментарий, чтобы компании получали в РФ все те же возможности, за которыми уходили в офшоры.