Эксперт оценил слова о готовности «попрыгать и сплясать» для членства Киева в ЕС

Эксперт Финансового университета при Правительстве России Денис Денисов прокомментировал в понедельник, 11 декабря, заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о том, что Киев готов «попрыгать и сплясать» ради вступления в Евросоюз (ЕС).

«Это в очередной раз показывает уровень этих людей, которые находятся у руководства Украиной, уровень их интеллектуальной подготовки. Было бы здорово, если бы весь украинский кабмин, переодевшись в шаровары, станцевал бы, но это тоже бы не повлияло», — сказал он в беседе с RT.

Он добавил, что в ЕС неоднозначно воспринимается сама идея присоединения Украины, особенно в нынешней ситуации. По словам Денисова, «там и близко нет никакого консенсуса».

«И когда в том числе украинские СМИ пытаются преподнести данную ситуацию таким образом, что Венгрия блокирует, что какая-то непонятная позиция у Словакии, но там больше половины стран очень сомнительно относятся к этой идее, понимая, что присоединение Украины негативно скажется на их экономической и социальной ситуации», — подчеркнул Денисов.

Ранее в этот день глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев готов выполнить любые дополнительные условия, например попрыгать и сплясать, для вступления в Европейский союз (ЕС), сообщает телеканал «360».

Кулеба выразил уверенность в том, что Украина войдет в состав ЕС. По его словам, этот процесс пройдет либо мягко, либо будет затруднен какими-либо препятствиями, сообщается на сайте kp.ru.

Накануне глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что вступление Украины в ЕС будет осуществлено исключительно после выполнения страной всех представленных ей требований, пишет Pravda.Ru. По ее словам, вопрос о начале переговоров с Украиной по ее возможному вступлению в объединение будет обсуждаться в ходе саммита стран ЕС, который пройдет в Брюсселе 14–15 декабря.

Ранее, 29 ноября, Урсула фон дер Ляйен заявила, что Киев выполнил почти все требования, установленные Евросоюзом для начала переговоров о вступлении в объединение. Для Украины они заключаются в продолжении борьбы с коррупцией, а также во внедрении реформы для защиты прав нацменьшинств.

9 ноября доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Института экономики и финансов ГУУ Максим Чирков рассказал «Известиям», что вступление Украины в ЕС окажет крайне негативное влияние на экономику самого союза.

До этого, 8 ноября, глава ЕК заявила, что Украина выполнила более 90% шагов для вступления в ЕС, намеченных в прошлом году. Для Украины они заключаются в продолжении борьбы с коррупцией, а также во внедрении реформы для защиты прав нацменьшинств.

При этом днем ранее заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский заявил, что о вступлении Украины в ЕС не может быть и речи, пока окончательно не будет решен вопрос эксгумации останков жертв Волынской резни.

В начале октября президент Евросовета Шарль Мишель заявил в интервью немецкому изданию Der Spiegel, что Украина может стать членом ЕС в 2030 году в случае выполнения всех необходимых для этого условий с обеих сторон.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на вступление страны в ЕС в феврале 2022 года. В апреле того же года украинская сторона передала в союз заполненную вторую часть опросника на получение статуса кандидата. 23 июня того же года Мишель сообщил, что на саммите Евросоюза Украине согласовали статус кандидата.