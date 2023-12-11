МИД РФ указал на новые жертвы в секторе Газа после вето США в СБ ООН

Срыв принятия резолюции Совета Безопасности (СБ) ООН о немедленном прекращении огня в секторе Газа из-за вето США означает продолжение кровопролития в палестинском анклаве. Соответствующее заявление МИД РФ было опубликовано в понедельник, 11 декабря, на официальном сайте ведомства.

Подготовленный ОАЭ проект документа, среди прочего, содержал требования гуманитарного доступа и освобождения заложников, напомнили в министерстве. Соавторами резолюции стало 102 государства, а в ходе голосования 8 декабря за ее принятие выступили 13 делегаций.

«Против проголосовали только США, вновь, как и 18 октября по бразильскому проекту, применив право вето. Это означает продолжение чудовищного кровопролития, катастрофические разрушения, которые произойдут и происходят, по словам постоянного наблюдателя Палестины при ООН Р. Мансура, «не по ошибке, а по решению». Решению одной страны — США», — отметили в МИДе.

В ведомстве добавили, что проект резолюции проходил обсуждение в развитие специального письма генсека ООН Антониу Гутерриша в адрес стран – членов СБ, которое было направлено из-за «нарастающего гуманитарного кошмара» в регионе.

При этом принятая ранее, 15 ноября, резолюция СБ по ситуации в секторе Газа недостаточна и в реальности не действует, подчеркнули в МИД. В частности, на это указывают данные о гибели в анклаве с начала военной операции Израиля свыше 17 тыс. человек.

Отмечается, что помимо проекта новой резолюции представители ОАЭ внесли на рассмотрение Совбеза документ по наращиванию и мониторингу доставки гуманитарной помощи в сектор Газа. В данный момент текст находится на финальной стадии обсуждения странами – членами СБ.

8 декабря США наложили в СБ ООН вето на проект резолюции ОАЭ с требованием немедленного прекращения огня в секторе Газа. В тот же день заместитель постоянного представителя США при ООН Роберт Вуд заявил, что Вашингтон не поддержал призывы к немедленному прекращению огня в секторе Газа, поскольку они «посеют семена следующей войны».

Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский указал на то, что США фактически запрещают СБ ООН вмешаться в палестино-израильский конфликт. Он также добавил, что страдания мирных жителей из-за продолжающегося палестино-израильского конфликта должны быть остановлены, в то время как есть те, кто извлекает выгоду от этого.

Постоянный представитель Китая при ООН Чжан Цзюнь назвал решение США примером двойных стандартов и цинизма. В свою очередь, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал реформировать СБ ООН. Он подчеркнул, что совет в нынешнем виде не позволит человечеству достичь важных целей. Аналогичное предложение выдвинул президент Чили Габриэль Борич, который призвал к проведению срочной структурной реформы ООН.

Кроме того, Гутерриш заявил о подрыве авторитета СБ ООН неспособностью выполнить резолюцию о прекращении огня в секторе Газа. Он подчеркнул, что гуманитарное перемирие не удалось установить, но это не делает призывы к нему менее необходимыми.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

По последним данным, с начала обострения конфликта между Израилем и ХАМАС в секторе Газа число погибших достигло 17,1 тыс. Ранения получило более 46 тыс. жителей анклава. Среди израильтян жертвами стали около 1,4 тыс. человек, еще 5,6 тыс. пострадали.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от этих условий.