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Российский ритейлер начал сотрудничество с Эрмитажем

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Фото: ТАСС/Александр Демьянчук
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Торговая сеть «Магнит» подписала соглашение о долгосрочном партнерстве с Государственным Эрмитажем и Фондом «Эрмитаж XXI век». Документ предусматривает поддержку «Магнитом» выставочных, реставрационных, театральных и издательских проектов музея в 2024 году. Об этом сообщила пресс-служба ритейлера.

В церемонии подписания соглашения приняли участие генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский, управляющий директор ПАО «Магнит» Анна Мелешина и председатель Совета Фонда «Эрмитаж XXI век» Зорина Мыскова.

«Сегодня мы подписываем соглашение с компанией „Магнит“, которая уже многое сделала для Эрмитажа и ещё многое будет делать. Поскольку штаб-квартира „Магнита“ находится в Краснодаре, мы планируем возродить замечательную программу, которая называется „Эрмитаж — Югу России“. Когда-то она была у нас и теперь будет продолжаться», — сказал Михаил Пиотровский.

«Еда, ее производство, застолье и праздники, торговля — это вечные темы, которые привлекают художников на протяжении веков. Вместе с Эрмитажем мы отреставрируем и представим зрителю шедевры мирового искусства в этой тематике, организуем выставки, выпустим в свет новые публикации. Уверена, что в партнерстве мы сможем сделать искусство доступнее каждому и объединить людей вокруг прекрасного по всей России», — подчеркнула Анна Мелешина.

В день подписания соглашения в Белом зале Главного штаба Эрмитажа открылась выставка «„Думай о времени“. Ян ван ден Хекке. „Роскошный натюрморт“». В рамках подготовки этой экспозиции при поддержке «Магнита» было отреставрировано одно из самых значительных полотен фламандского живописца Яна ван ден Хекке. «Магнит» также выступил генеральным партнером выставки.

В 2023 году при поддержке компании был реализован музейно-театральный проект «Чудесный источник. Театр-лаборатория в Эрмитаже», вышли в свет специальные выпуски журнала «Эрмитаж». «Магнит» также предоставил подарки для участников инклюзивного фестиваля «Искусство в ощущениях. Ампир». В 2024 году сотрудничество будет продолжено и расширено.

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